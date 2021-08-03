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Мельник не вдало виступила у кваліфікації Олімпіади

Сьогодні 04:39 351 0
Українка прибігла останньою у забігу
Мельник не вдало виступила у кваліфікації Олімпіади
#Мельник, #Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбулися кваліфікаційні забіги у бігу на 400 метрів.

Участь у цих змаганнях брала українка Тетяна Мельник, яка Мельник бігла у третьому кваліфікаційному забігу. Їй не вдалося вийти до півфіналу змагань.

Українка фінішувала останньою у забігу з часом 54:99 і їй не вдалося потрапити до 24-ох найкращих спортсменок.

Півфінал відбудеться 4 серпня. Фінал у цій дисципліні відбудеться 6 серпня.

Раніше, CAS відхилив запит Тімановської на скасування рішення НОК Білорусі.

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