Мельник не вдало виступила у кваліфікації Олімпіади

Українка прибігла останньою у забігу

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбулися кваліфікаційні забіги у бігу на 400 метрів.

Участь у цих змаганнях брала українка Тетяна Мельник, яка Мельник бігла у третьому кваліфікаційному забігу. Їй не вдалося вийти до півфіналу змагань.

Українка фінішувала останньою у забігу з часом 54:99 і їй не вдалося потрапити до 24-ох найкращих спортсменок.

Півфінал відбудеться 4 серпня. Фінал у цій дисципліні відбудеться 6 серпня.

Раніше, CAS відхилив запит Тімановської на скасування рішення НОК Білорусі.