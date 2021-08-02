 Токіо-2020. Усі переможці дев'ятого змагального дня - 2 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Усі переможці дев'ятого змагального дня - 2 серпня

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Токіо-2020. Усі переможці дев'ятого змагального дня - 2 серпня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився дев'ятий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 20 комплектів медалей.

Китайський стрілець Чжан Чанхун став переможцем змагань у чоловічій гвинтівці на 50 метрів з трьох положень. Спортсмен без прапора Сергій Каменський завоював срібло. Бронзу здобув Міленко Себич з Сербії. У дисципліні 25 метрів з пневматичного пістолета олімпійське золото виборов француз Жан Кікампуа. Кубинець Леуріс Пупо став другим, трійку замкнув Лі Юехун з Китаю.

Грек Мілтіадіс Тентоглу сенсаційно виграв золоту медаль у стрибках в довжину з результатом 8,41. Срібло та бронзу завоювали представники Куби Хуан Мігель Ечеваррія та Майкель Массо відповідно.

Джасмін Камачо-Квін з Пуерто-Ріко завоювала золото у забігу на 100 метрів з бар'єрами. Кендра Гарріссон з США стала другою, трійку замкнула Меган Таппер, яка представляє Ямайку.

Індонезійська пара бадмінтоністок Апріяні Рахаю - Грейс Полі стали олімпійськими чемпіонками парному розряді. У фіналі вони перемогли представниць Китаю Чень Цінчень - Цзя Іфань. Бронзу вибороли спортсменки з Південної Кореї Конг Хі-йон - Кім Со-йон.

У командному спринті з велотреку серед жінок олімпійське золото здобула збірна Китаю. У фіналі китаянки виявилися швидшими за представниць Німеччини. Команда ОКР посіла третє місце.

Також китайська важкоатлетка принесла золото своїй країні. Ван Чжоуюй стала найкращою у ваговій категорії до 87 кг. Срібло здобула Тамара Салазар з Еквадору. Бронзу до скарбнички Домініканської Республіки додала Крісмері Сантана. У ваговій категорії понад 87 кг чергове золото здобула представниця Китаю - Веньвень Лі. У фіналі змагань вона виявилася сильнішою за Емілі Кемпбелл з Великої Британії та Сари Роблс з США, які завоювали срібло та бронзу відповідно.

Відразу три комплекти нагороди розігрувалося у спортивній гімнастиці. В опорному стрибку серед чоловіків золото здобув кореєць Шін Дже Хван. Представник ОКР Денис Аблязін став другим, бронза на рахунку вірменина Артура Давтяна. У кільцях сильнішим за всіх виявився Лю Ян з Китаю, його співвітчизник Ю Хао завоював срібло. Грек Елефтеріос Петруніос здобув бронзу. Олімпійське золото у вільних вправах серед жінок виборола Джейд Кері з США. Другою стала Ванесса Феррарі з Італії. Бронза дісталася відразу двом спортсменкам - Ангеліні Мельниковій, яка представляє ОКР та японці Маї Муракамі.

Визначилися і перші олімпійські чемпіони з верхової їзди. Так збірна Великої Британії стала першою в командному триборстві. Австралійці стали другими, трійку замкнула команда Франції. У індивідуальній першості золото виборола Юлія Кравєскі з Німеччини. Срібло завоював Том Маківен з Великої Британії, бронзу здобув Ендрю Хой з Австралії.

У змаганнях з вільної боротьби серед жінок до 76 кг золото здобула Аліне Фоккен з Німеччини. У фіналі вона перемогла американку Аделіну Грей. Бронзові нагороди вибороли Ясемін Адар з Туреччини та Чжоу Цянь з Китаю. Олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьбі серед чоловіків у ваговій категорії до 60 кг став Луїс Орта з Куби. У вирішальному поєдинку він здолав Фуміту  Кент'їтіро з Японії. Сергій Ємелін з ОКР та Валіхан Сайліке з Китаю здобули бронзові медалі. Ще один кубинець приніс для своєї країни золоту нагороду. Міхайн Лопес у фіналі змагань до 130 кг переміг Якобі Каджая з Грузії. Треті місця посіли представник ОКР Сергій Семенов та турецький борець Риза Каяалп.

У бігу на 3000 метрів з перешкодами серед чоловіків найшвидшим виявився Суфіан Ель Баккалі з Марокко. Він випередив Ламечха Гірму та Бенджаміна Кігена з Ефіопії та Кенії відповідно, які завоювали срібну та бронзову нагороду.

Сіфан Хассан з Нідерландів виграла забіг на 5000 метрів серед жінок. Срібло здобула Хеллен Обірі з Кенії. Трійку на п'єдесталі пошані замкнула ефіопка Гудаф Цегай.

Визначилися і олімпійські чемпіонки з метання диску. Американка Валарі Оллман стала першою, срібло завоювала Крістін Пуденц з Німеччини. Кубинка Яіме Перес стала третьою.

Данський бадмінтоніст Віктор Аксельсен виграв золоту медаль Олімпіади в одиночному розряді. У фіналі данець переміг фаворита змагань - китайця Лунь Ченя. Ентоні Сінісука Гінтінг з Індонезії виборов бронзову нагороду.

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