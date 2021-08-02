Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня

Джерело - Чемпіон.
3 серпня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 14 представника України.
Веслування на байдарках і каное
Легка атлетика
Легка атлетика
Легка атлетика
Вільна боротьба
не раніше 06:15 - особисті змагання, до 62 кг, жінки, 1/8: Ірина Коляденко
Греко-римська боротьба
не раніше 7:15 - особисті змагання, до 67 кг, чоловіки, 1/8 фіналу: Павріз Насібов
Греко-римська боротьба
не раніше 7:30 - особисті змагання, до 87 кг, чоловіки, 1/8 фіналу: Жан Беленюк
Спортивна гімнастика
11:00 - особисті змагання, паралельні бруса, фінал: Петро Паханюк
Верхова їзда
13:00 - особисті змагання, конкур, кваліфікація: Олександр Продан
Артистичне плавання
13:30 - командні змагання, дуети, технічна програма, кваліфікація: Марта Фєдіна, Анастасія Савчук
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Легка атлетика
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Вільна боротьба
14:55 - особисті змагання, до 68 кг, жінки, поєдинок за третє місце: Алла Черкасова