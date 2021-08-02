 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня

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Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

3 серпня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 14 представника України.

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Веслування на байдарках і каное

03:44 - каное-двійки, спринт 1000 м, чоловіки, півфінал:  Павло Алтухов, Дмитро Янчук
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Легка атлетика

04:01 - особисті змагання, біг на 400 м, жінки, кваліфікація: Тетяна Мельник
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Легка атлетика

04:50 - особисті змагання, стрибки у довжину, фінал: Марина Бех-Романчук

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Легка атлетика

05:37 - особисті змагання, біг на 200 м, чоловіки, кваліфікація: Сергій Смелик
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Вільна боротьба

не раніше 06:15 - особисті змагання, до 62 кг, жінки, 1/8: Ірина Коляденко

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Греко-римська боротьба

не раніше 7:15 - особисті змагання, до 67 кг, чоловіки, 1/8 фіналу: Павріз Насібов

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Греко-римська боротьба

не раніше 7:30 - особисті змагання, до 87 кг, чоловіки, 1/8 фіналу: Жан Беленюк

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Спортивна гімнастика

11:00 - особисті змагання, паралельні бруса, фінал: Петро Паханюк

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Верхова їзда

13:00 - особисті змагання, конкур, кваліфікація: Олександр Продан

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Артистичне плавання

13:30 - командні змагання, дуети, технічна програма, кваліфікація: Марта Фєдіна, Анастасія Савчук

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Легка атлетика

14:40 - особисті змагання, штовхання ядра, чоловіки, кваліфікація: Ігор Мусієнко

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Вільна боротьба

14:55 - особисті змагання, до 68 кг, жінки, поєдинок за третє місце: Алла Черкасова

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