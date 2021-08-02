Українки посіли третє місце у кваліфікації з артистичного плавання

Завтра, 3 серпня, відбудеться технічна програма

Джерело - Чемпіон.

Марта Федіна та Анастасія Савчук посіли третє місце у попередньому раунді Олімпійських ігор з артистичного плавання у дуеті.

Українки отримали 93.9333 за вільну програму.

Завтра, 3 серпня, о 13:30 відбудеться технічна програма.