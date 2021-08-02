Українки посіли третє місце у кваліфікації з артистичного плавання

Джерело - Чемпіон.
Марта Федіна та Анастасія Савчук посіли третє місце у попередньому раунді Олімпійських ігор з артистичного плавання у дуеті.
Українки отримали 93.9333 за вільну програму.
Завтра, 3 серпня, о 13:30 відбудеться технічна програма.
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Джерело - Чемпіон.
Марта Федіна та Анастасія Савчук посіли третє місце у попередньому раунді Олімпійських ігор з артистичного плавання у дуеті.
Українки отримали 93.9333 за вільну програму.
Завтра, 3 серпня, о 13:30 відбудеться технічна програма.