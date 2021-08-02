 Юрійчук не пробилася до півфіналу в змаганнях байдарок | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Юрійчук не пробилася до півфіналу в змаганнях байдарок

Сьогодні 06:22 270 0
Юрійчук не пробилася до півфіналу в змаганнях байдарок

Джерело - Чемпіон.

Юлія Юрійчук фінішувала п'ятою в чвертьфінальному заїзді байдарок-одиночок на 200 м і не змогла пробитися до півфіналу.

Також не подолала чвертьфінальну стадію інша українка - Кічасова-Скорик.

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