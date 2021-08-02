Джерело - Чемпіон.

Юлія Юрійчук фінішувала п'ятою в чвертьфінальному заїзді байдарок-одиночок на 200 м і не змогла пробитися до півфіналу.

Також не подолала чвертьфінальну стадію інша українка - Кічасова-Скорик.