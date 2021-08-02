Джерело - Чемпіон.
Юлія Юрійчук фінішувала п'ятою в чвертьфінальному заїзді байдарок-одиночок на 200 м і не змогла пробитися до півфіналу.
Також не подолала чвертьфінальну стадію інша українка - Кічасова-Скорик.
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Джерело - Чемпіон.
Юлія Юрійчук фінішувала п'ятою в чвертьфінальному заїзді байдарок-одиночок на 200 м і не змогла пробитися до півфіналу.
Також не подолала чвертьфінальну стадію інша українка - Кічасова-Скорик.