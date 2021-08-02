Джерело - Чемпіон.

Українка Марія Кічасова-Скорик фінішувала четвертою в попередньому заїзді змагань зі спринту (200 м) в байдарці-одиночці на Олімпійських іграх.

Таким чином, полтавка не змогла кваліфікуватися до півфіналу напряму, а продовжить боротьбу в чвертьфіналі. Напряму до півфіналу виходять атлети, які посіли перші два місця в попередніх заїздах.

Чвертьфінали розпочнуться о 6:00 за київським часом.

Нагадаємо, Кічасова-Скорик пробилася на Олімпійські ігри завдяки підтасуванням результатів на кваліфіційному турнірі. Детально про скандал з відбором ми писали ТУТ.