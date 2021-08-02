 Кічасова-Скорик не змогла пробитися в півфінал змагань байдарочниць напряму | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Кічасова-Скорик не змогла пробитися в півфінал змагань байдарочниць напряму

Сьогодні 04:34 208 0
Кічасова-Скорик не змогла пробитися в півфінал змагань байдарочниць напряму

Джерело - Чемпіон.

Українка Марія Кічасова-Скорик фінішувала четвертою в попередньому заїзді змагань зі спринту (200 м) в байдарці-одиночці на Олімпійських іграх.

Таким чином, полтавка не змогла кваліфікуватися до півфіналу напряму, а продовжить боротьбу в чвертьфіналі. Напряму до півфіналу виходять атлети, які посіли перші два місця в попередніх заїздах.

Чвертьфінали розпочнуться о 6:00 за київським часом.

Нагадаємо, Кічасова-Скорик пробилася на Олімпійські ігри завдяки підтасуванням результатів на кваліфіційному турнірі. Детально про скандал з відбором ми писали ТУТ.

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