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2 серпня відбудеться 10-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 22 комплекти медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор
Розклад 10-го дня Олімпіади-2020, 2 серпня (22 комплекти медалей)
2:30. Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень.
Чоловіки, пістолет, 25 м
1. Жан Кікампуа (Франція)
2. Леуріс Пупо (Куба)
3. Лі Юехун (Китай)
3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап
3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап
3:30 - 16:45. Хокей на траві. Жінки. Чвертьфінал
3:30 - 15:15. Легка атлетика. Чоловіки - молот. Жінки - 1500 м. Жінки - 200 м. Жінки - стрибки з жердиною. Чоловіки - 400 м. Жінки - 400 м з бар'єрами
3:30 - 7:00. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 1000 м, С-2 1000 м. Жінки - К-1 200 м, К-2 500 м. Кваліфікація
4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап
4:00 - 15:00 Баскетбол. Жінки. Груповий етап
4:00 - 16:30. Настільний теніс. Чоловіки командні змагання. Жінки командні змагання. 1/8 фіналу. Чвертьфінал
4:20 - 5:55. Легка атлетика.
Чоловіки - стрибки в довжину.
Жінки - 100м з бар'єрами
6:00. 13:00. Бейсбол. Плей-оф
6:00 - 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er - чоловіки і жінки
7:00 - 9:30. Бадмінтон.
Жіночі пари
1. Апріяні Рахаю - Грейс Полі (Індонезія)
2. Чень Цінчень - Цзя Іфань (Китай)
3. Конг Хі-йон - Кім Со-йон (Південна Корея)
9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки
9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт
9:50 - 12:00. Важка атлетика. Жінки - 87 кг
11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - опорний стрибок, кільця. Жінки - вільні вправи
11:00 - 16:00. Футбол. Жінки. Півфінал
11:30 - 15:40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість
12:15 - 16:00. Боротьба. Жінки - вільна, 76 кг. Чоловіки - греко-римська, 60 кг, 130 кг
13:30. Артистичне плавання. Дует. Попередній раунд
13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 87+ кг
14.00 - 16:00 Легка атлетика. Чоловіки - 3000 м з перешкодами. Жінки - 5000 м, диск
14:00 - 17:00. Бадмінтон. Одиночний розряд, чоловіки