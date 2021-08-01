 Срібло Романчука та інші підсумки змагального дня - 1 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Срібло Романчука та інші підсумки змагального дня - 1 серпня

Сьогодні 19:29 306 0
Срібло Романчука та інші підсумки змагального дня - 1 серпня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 серпня, відбувся дев'ятий змагальний на Олімпійських іграх у Токіо. Збірна України додала до своєї скарбнички срібну нагороду.

Перше срібло на цих Олімпійських іграх для нашої країни здобув плавець Михайло Романчук. На своїй коронній дистанції 1500 м вільним стилем рівнянин із результатом 14:40.66 секундою поступився американцю Роберту Фінке (14:39.65). Третє місце та бронзова нагорода в німця Флоріана Веллброка (14:40.91). Інший українець Сергій Фролов у цьому ж запливі став останнім.

Павло Коростильов посів 15 місце у першій вправі кваліфікації в стрільбі з швидкісного пістолета на 25 метрів.

У змаганнях з метання молота Україну представляли Ірина Новожилова та Ірина Климець. Обидві українки не змогли подолати відбірковий етап. Новожилова посіла 15-е місце у групі А з результатом 59.85 м, Климець завершила змагання з результатом 68.29 м, проте цього також не вистачило для виходу в фінал.

Також, легкоатлетка Наталія Стребкова не змогла подолати етап кваліфікації у забігу на 3000 метрів з перешкодами. Українка стала лише 11-ю в першому попередньому забігу з результатом 9:49.15.

А от Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину, вийшла до фіналу змагань, показавши результат 6.71 м.

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров не зміг пробитися до фіналу, поступившись у 1/2 японцю Фуміті Кен'їтіро, проте зберігає шанс поборотися за бронзу.

Представниця України у вільній боротьбі Алла Белінська завершила свої виступи на Олімпійських іграх на стадії 1/8 фіналу. У першому раунді змагань Белінська поступилася китайській спортсменці Цянь Чжоу.

Український боксер середньої вагової категорії Олександр Хижняк переміг Еурі Седено Мартінеса з Домініканської Республіки у 1/4 фіналу і гарантував нашій країні бронзову нагороду Олімпійських ігор.

Ірина Деха, на жаль, не змогла поборотися за високі місця у змаганнях з важкої атлетики серед жінок до 76 кг. Після хорошого результату в ривку - 113 кг Деха не змогла виконати жодної вдалої спроби в поштовху і завершила виступи на Олімпійських іграх.

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