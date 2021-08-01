Джерело - НОК України.
2 серпня в Україну повертається бронзова призерка Олімпійських ігор Еліна Світоліна, яка здобула першу в історії України олімпійську медаль у тенісі.
Про це повідомляє пресслужба НОК України.
Зустріч відбудеться у терміналі D аеропорту Бориспіль, 2 серпня о 08:45 (рейс зі Стамбулу).
Враховуючи карантинні вимоги, усіх бажаючих висвітлити вищезазначену подію, прохання акредитуватися до 1 серпня 18:00!
АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА!
Додаткова інформація та акредитація за телефоном:
050 8 312 312 Калита Ірина