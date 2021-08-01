Зустріч спортсменки відбудеться о 08:45

Джерело - НОК України.

2 серпня в Україну повертається бронзова призерка Олімпійських ігор Еліна Світоліна, яка здобула першу в історії України олімпійську медаль у тенісі.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Зустріч відбудеться у терміналі D аеропорту Бориспіль, 2 серпня о 08:45 (рейс зі Стамбулу).

Враховуючи карантинні вимоги, усіх бажаючих висвітлити вищезазначену подію, прохання акредитуватися до 1 серпня 18:00!

АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА!

Додаткова інформація та акредитація за телефоном:

050 8 312 312 Калита Ірина