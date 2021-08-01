Джерело - Чемпіон.
Німецький тенісист Александр Зверєв став олімпійським чемпіоном в одночному розряді серед чоловіків.
У фіналі Зверєв переміг представника ОКР Карена Хачанова.
Поєдинок тривав 1 годину і 21 хвилину. Зверєв виконав 6 подач на виліт, не зробив жодної подвійної помилки та реалізував 4 з 8 брейкпойнтів.
Спортсмен без прапора зробив 3 ейси, 1 подвійну помилку та не реалізував жодного брейкпойнта.
Олімпійські ігри-2020
Чоловіки
1 серпня, фінал
Александр Зверєв (Німеччина) - Карен Хачанов (ОКР) 6:3, 6:1
Раніше Карреньо-Буста переміг Джоковича у матчі за третє місце.