Німецький тенісист виявився сильнішим за представника ОКР Карена Хачанова

Джерело - Чемпіон.

Німецький тенісист Александр Зверєв став олімпійським чемпіоном в одночному розряді серед чоловіків.

У фіналі Зверєв переміг представника ОКР Карена Хачанова.

Поєдинок тривав 1 годину і 21 хвилину. Зверєв виконав 6 подач на виліт, не зробив жодної подвійної помилки та реалізував 4 з 8 брейкпойнтів.

Спортсмен без прапора зробив 3 ейси, 1 подвійну помилку та не реалізував жодного брейкпойнта.

Олімпійські ігри-2020

Чоловіки

1 серпня, фінал

Александр Зверєв (Німеччина) - Карен Хачанов (ОКР) 6:3, 6:1

Раніше Карреньо-Буста переміг Джоковича у матчі за третє місце.