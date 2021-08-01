 Зверєв виграв золото Олімпіади в одиночному розряді | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Зверєв виграв золото Олімпіади в одиночному розряді
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Зверєв виграв золото Олімпіади в одиночному розряді

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Німецький тенісист виявився сильнішим за представника ОКР Карена Хачанова
Зверєв виграв золото Олімпіади в одиночному розряді
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

Німецький тенісист Александр Зверєв став олімпійським чемпіоном в одночному розряді серед чоловіків.

У фіналі Зверєв переміг представника ОКР Карена Хачанова.

Поєдинок тривав 1 годину і 21 хвилину. Зверєв виконав 6 подач на виліт, не зробив жодної подвійної помилки та реалізував 4 з 8 брейкпойнтів.

Спортсмен без прапора зробив 3 ейси, 1 подвійну помилку та не реалізував жодного брейкпойнта.

Олімпійські ігри-2020
Чоловіки
1 серпня, фінал

Александр Зверєв (Німеччина) - Карен Хачанов (ОКР) 6:3, 6:1

Раніше Карреньо-Буста переміг Джоковича у матчі за третє місце.

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