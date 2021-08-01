Теміров вийшов до півфіналу Олімпіади в греко-римській боротьбі

На стадії 1/2 фіналу українець зустрінеться з представником Японії Фумітою Кен'їтіро

Джерело - Чемпіон.

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров пробився до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 60 кг.

У чвертьфіналі українець виявився сильнішим за вірменина Армена Мелікяна. Поєдинок завершився з рахунком 8:4 на користь Темірова.

На стадії 1/2 фіналу український борець зустрінеться з представником Японії Фумітою Кен'їтіро.

На першій стадії турніру Теміров переміг борця з Узбекистану Ельмурата Тасмурадова.

Нагадаємо, Белінська поступилася в першому раунді ОІ.