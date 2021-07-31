 Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 1 серпня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 1 серпня

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Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 1 серпня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

1 серпня відбудеться 9-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 25 комплектів медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 9-го дня Олімпіади-2020 1 серпня (25 комплектів медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 4 раунд 

1:45. Кінний спорт. Триборство, крос. Командні та індивідуальні змагання

2:30 - 5:30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет, 25 м. Кваліфікація

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:10 - 15:50. Легка Атлетика. Жінки - метання молота. Жінки - 3000м з перешкодами. Жінки - стрибок у довжину. Чоловіки - 400м. Жінки - 100м з бар'єрами. Чоловіки - 800м. Чоловіки - 400м з бар'єрами

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Чвертьфінал

4:00 - 15:00. Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 16:30. Настільний теніс. Чоловіки командні змагання. Жінки командні змагання. 1/8 фіналу

4:10 - 6:45. Велоспорт, ВМХ. Фрістайл. Чоловіки жінки

4:30 - 6:25. Плавання. Чоловіки - 50 м в/с, 1500 м в/с, 4х100 комплекс. Жінки - 50 м в/с, 4х100 комплекс

4:35. Легка атлетика. Жінки - ядро

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки до 57, 69, 81, понад 91 кг. Жінки до 51 кг. Відбірковий етап. Поєдинки за третє місце

5:00 - 12:15 Боротьба. Жінки - вільна, 76 кг. Чоловіки - греко-римська, 60 кг, 130 кг

6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, одиночний фінал. Жінки, парний фінал. Змішаний парний фінал

6:00. 13:00. Бейсбол. Плей-оф

6:00 - 12.00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Laser - чоловіки і жінки

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки

11:00 - 14:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки - вільні вправи, кінь. Жінки - опорний стрибок, бруси

12:30 - 15:20. Фехтування. Чоловіча рапіра, команда

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - 100 м, висота. Жінки - потрійний стрибок

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 76 кг

14:30 - 17:00. Бадмінтон. Одиночний розряд, жінки

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