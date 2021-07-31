Визначились півфіналісти футбольного турніру на Олімпіаді в Токіо

Джерело - Чемпіон.

Відбулися футбольні матчі 1/4 фіналу Олімпійських ігор-2020 у Токіо серед чоловіків.

Олімпійські ігри

1/4 фіналу, 31 липня

Іспанія - Кот-д’Івуар 5:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Байї, 1:1 - 30 Ольмо, 1:2 - 90+1 Градель, 2:2 - 90+3 Мір, 3:2 - 98 Оярсабаль, 4:2 - 117 Мір, 5:2 -120+1 Мір

Японія - Нова Зеландія 0:0 - після пенальті 4:2

Бразилія - Єгипет 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Кунья

Південна Корея - Мексика 3:6 (1:3)

Голи: 0:1 - 12 Мартін, 1:1 - 20 Лі, 1:2 - 30 Ромо Баррон, 1:3 - 39 Кордова, 2:3 - 51 Лі, 2:4 - 54 Мартін, 2:5 - 63 Кордова, 2:6 - 84 Агірре, 3:6 - 90+1 Хванг

У півфіналі Бразилія зіграє з Мексикою, а Японія з Іспанією.

Раніше, стали відомі футбольні півфінали Олімпійських ігор серед жінок.