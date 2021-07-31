Бухов не зміг вийти до фіналу на Олімпійських іграх

Українець виявився 11-м за підсумками півфіналів

Джерело - Чемпіон.

Завершилися півфінальні запливи на 50 метрів вільним стилем у рамках Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Українець Владислав Бухов посів 11-е місце з результатом 21.83 і не зміг вийти до фіналу змагань.