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Медальний залік Олімпійських ігор

Сьогодні 10:10 74661 5
Медальний залік Олімпійських ігор
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

23 липня по 8 серпня у Токіо відбудуться літні Олімпійські ігри-2020

Традиційно успішність країн-учасниць Олімпійських ігор визначається по медального заліку. Він формується за кількістю і якістю виграних нагород представниками збірних в різних дисциплінах, які представлені на Олімпіаді.

У Токіо-2020 планується розіграти 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

На останніх двох Олімпіадах медальний залік вигравала команда США.

Аналітики прогнозують Україні 15-е місце як за загальною кількістю виграних медалей, так і по медального заліку. Очікується, що наші спортсмени виграють 21 медаль - 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових.

Наскільки цей прогноз справдиться слідкуйте на нашому сайті. 

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