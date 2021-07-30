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Шенмейкер та Кінг здобули ще по одній медалі на Олімпійських іграх

Сьогодні 09:40 167 0
Шенмейкер встановила світовий рекорд
Шенмейкер та Кінг здобули ще по одній медалі на Олімпійських іграх
#Олімпіада, #плавання

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбулися фінальні запливи на 200 метрів брасом у жінок та 200 метрів на спині у чоловіків.

Татьяна Шенмейкер здобула золоту нагороду у плаванні на 200 метрів брасом у жінок.

Нагадаємо, що у плаванні на 100 метрів брасом у жінок Татьяна Шенмейкер та Лілі Кінг посіли здобули відповідно срібну та бронзову нагороди.

У чоловіків у плаванні на спині перемогу здобув Євгеній Рилов.

Олімпійські ігри
Плавання
30 липня
Жінки, 200 метрів брасом

1. Татьяна Шенмейкер (ПАР)

2. Ліллі Кінг (США)

3. Енні Лазор (США

Чоловіки, 200 метрів на спині

1. Євгеній Рилов (РОК)

2. Раян Мерфі (США)

3. Люк Грінбенк (Велика Британія)

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