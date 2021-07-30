Джерело - Чемпіон.
На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулася кваліфікація чоловіків у стрибках у висоту.
Україну представляв Андрій Проценко з Херсона, який є бронзовим призером чемпіонату світу в приміщенні 2014 року і віцечемпіоном Європи 2014 року.
Українець сенсаційно не зміг взяти висоту 2,28, що не дозволило йому потрапити до 12 найкращих, які кваліфікувалися до фіналу.
У групі А Проценко посів 8-е місце. У групі В шість спортсменів змогли кваліфікуватися до фіналу.
Раніше, у метанні диску Нестеренко не потрапив до фіналу Олімпіади.