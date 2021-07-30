Хаммо програв у чвертьфіналі Олімпіади

Український поступився у додатковий час

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх в Токіо відбувається турнір з дзюдо серед чоловіків у категорії +100 кг.

Українець Яків Хаммо на стадії 1/4 фіналу у додатковий час поступився японцю Хісайосі Харасаві.

То ж далі Хаммо побореться за бронзу. Спочатку треба перемогти узбецького дзюдоїста Бекмурода Олтібоєва, після чого українець отримає право виступити у поєдинку за бронзову медаль.

Раніше у 1/8 фіналі 27-річний спортсмен здобув перемогу над румуном Владутом Сімонеску.

Нагадаємо, збірна України програла Китаю у чвертьфіналі Олімпійських ігор.