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Хаммо програв у чвертьфіналі Олімпіади

Сьогодні 08:08 187 0
Український поступився у додатковий час
Хаммо програв у чвертьфіналі Олімпіади
#Хаммо, #Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх в Токіо відбувається турнір з дзюдо серед чоловіків у категорії +100 кг.

Українець Яків Хаммо на стадії 1/4 фіналу у додатковий час поступився  японцю Хісайосі Харасаві.

То ж далі Хаммо побореться за бронзу. Спочатку треба перемогти узбецького дзюдоїста Бекмурода Олтібоєва, після чого українець отримає право виступити у поєдинку за бронзову медаль.

Раніше у  1/8 фіналі 27-річний спортсмен здобув перемогу над румуном Владутом Сімонеску.

Нагадаємо, збірна України програла Китаю у чвертьфіналі Олімпійських ігор.

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