Досвідчена українка невдало виступила у кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українка Олена Костевич невдало виступила в стрільбі з пневматичного пістолета з 25 метрів на Олімпійських іграх.

Олена провалила другу кваліфікацію, не зумівши потрапити до ТОП-8, і як наслідок не зможе поборотися за медаль у фіналі. Після першої кваліфікації Олена була шостою. За підсумками кваліфікації українка 23-я.

Вісімка найкращих, яка потрапила до фіналу:

Костевич за підсумками кваліфікації українка лише 23-я:

На цьому для Костевич Олімпійські ігри-2020 завершено. Раніше вона в парі з Олегом Омельчуком завоювала бронзу в стрільбі з 10 метрів у міксті.