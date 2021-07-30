 Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 30 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 30 липня

Сьогодні 09:31 3617 0
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 30 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

30 липня відбудеться 7-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 21 комплекти медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 7-го дня Олімпіади-2020, 30 липня (21 комплекти медалей)

1:30. Гольф. Особиста першість. Чоловіки. 2 раунд

2:30. 11:30. Кінний спорт. Особиста і командна першість. 1 і 2 заїзд

2:45 - 4:55. Академічне веслування.

Чоловіки

Одиночка

1. Стефанос Дускос (Греція)
2. К'єтіль Борх (Норвегія)
3. Дамір Мартін (Хорватія)

Вісімка

1. Нова Зеландія
2. Німеччина
3. Великобританія

Жінки

Одиночка

1. Емма Твіггі (Нова Зеландія)
2. Анна Пракатень (ОКР)
3. Магдалена Лобніг (Австрія)

Вісімка

1. Канада
2. Нова Зеландія
3. Китай

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Жінки. Груповий етап. Плей-оф

3:00 - 9.00. Кульова стрільба.

Жінки, пістолет, 25 м

1. Віталіна Бацарашкіна (ОКР)
2. Ким Мін Джон (Південна Корея)
3. Сяо Цзяжуйсюань (Китай)

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 14:30 Легка атлетика. Чоловіки - 3000м біг з перешкодами. Чоловіки - стрибки у висоту. Чоловіки - диск. Чоловіки - 400м з бар'єрами. Жінки - 800м. Жінки - 100м. Жінки - ядро. Жінки - потрійний стрибок. Жінки - 5000м. Змішана естафета 4х100. Кваліфікація

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 6:20. Велоспорт

ВМХ

Чоловіки

1. Нік Кімманн (Нідерланди)
2. Ке Вайт (Великобританія)
3. Карлос Альберто Рамірес Йепес (Колумбія)

Жінки

1. Бетані Шрівер (Великобританія)
2. Маріана Пахон (Колумбія)
3. Мерел Смюлдерс (Нідерланди)

4:30 - 15:10. Плавання.

Чоловіки

200 м спина

1. Євген Рилов (ОКР)
2. Раян Мерфі (США)
3. Люк Грінбанк (Великобританія)

200 м комплекс

1. Шунь Ван (Китай)
2. Данкан Скотт (Великобританія)
3. Жеремі Депланш (Швейцарія)

Жінки

200 м брас

1. Татьяна Шонмакер (ПАР)
2. Ліллі Кінґ (США)
3. Енні Лезор (США)

100 м вільним стилем

1. Емма Маккеон (Австралія)
2. Сіобхан  Хогі (Гонконг)
3. Кейт Кемпбелл (Австралія) 

5:00 - 14:10. Бокс. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, парний фінал

6:00. 13:00. Бейсбол. Груповий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки.

7:00 - 9:25. Батут. Жінки, індивідуальні змагання

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

8:00 - 11:00. Гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Жінки, 3 м, індивідуальні стрибки. Відбірковий етап

9:30 - 15:30. Бадмінтон. змішані пари

11:00 - 16:00. Футбол. Жінки. Чвертьфінал

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 100+ кг. Жінки - 78+ кг

12:30 - 14.40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда

14:00 - 16:10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд

14.30. Легка атлетика. Чоловіки - 10 000 м

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