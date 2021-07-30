 Медальний залік Олімпійських ігор | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Бронза Романчука, програш Світоліної та інші підсумки змагального дня - 29 липня
Вчора 15:02 4606
Хаммо програв у чвертьфіналі Олімпіади
Сьогодні 08:08 184
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 липня
Сьогодні 07:41 4940
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 07:31 62819 3
Костевич не потрапила до третього фіналу на Олімпійських іграх у Токіо
Сьогодні 05:16 3088 2
Ворскла поступилася КуПСу та покинула Лігу конференцій
Вчора 21:33 1179 2
Відсторонений український легкоатлет їде на Олімпіаду в Токіо
Вчора 19:56 1937
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 30 липня
Вчора 18:00 2650
Раптово помер український рекордсмен
Вчора 17:40 3936
Зозуля перейшов у португальський клуб
Вчора 17:25 7620
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів Андрій Твердохліб
28.07.2021 17:48 1330
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю Андрій Дунець
28.07.2021 15:18 3030 1
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити Андрій Твердохліб
28.07.2021 14:17 1692
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу Valeriy Ruchka
28.07.2021 11:18 4530 3
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер Андрій Твердохліб
28.07.2021 10:32 1719
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс Андрій Твердохліб
28.07.2021 10:18 17003
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню Андрій Твердохліб
28.07.2021 08:36 835
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною Андрій Твердохліб
28.07.2021 07:23 2910
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
27.07.2021 22:42 15859
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано Valeriy Ruchka
27.07.2021 22:27 1250 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Медальний залік Олімпійських ігор

Сьогодні 07:31 62819 3
Медальний залік Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.

23 липня по 8 серпня у Токіо відбудуться літні Олімпійські ігри-2020

Традиційно успішність країн-учасниць Олімпійських ігор визначається по медального заліку. Він формується за кількістю і якістю виграних нагород представниками збірних в різних дисциплінах, які представлені на Олімпіаді.

У Токіо-2020 планується розіграти 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

На останніх двох Олімпіадах медальний залік вигравала команда США.

Аналітики прогнозують Україні 15-е місце як за загальною кількістю виграних медалей, так і по медального заліку. Очікується, що наші спортсмени виграють 21 медаль - 6 золотих, 7 срібних і 8 бронзових.

Наскільки цей прогноз справдиться слідкуйте на нашому сайті. 

Коментарі ()