Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) пояснила поразку в півфіналі Олімпіади від чешки Маркети Вондроушової (2).

Про це розповіла сам тенісистка.

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"Це неймовірне відчуття - представляти свою країну в матчі за бронзову медаль, але сьогодні я відчуваю розчарування. Я викладалася на повну, хотіла пройти далі. На жаль, є інші спортсмени, які теж добре грають. Це було дуже складно, сьогодні не вийшло.

Маркета грала дуже добре, дуже переконливий виступ, а я не могла знайти свою гру сьогодні, тому все для мене так і склалося", - сказала Світоліна.