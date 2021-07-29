Усик оцінив бій Хижняка на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.
25-річний український боксер Олександр Хижняк провів чудовий стартовий поєдинок на Олімпійських іграх в Токіо.
Про це розповів український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 KO)
"Це був перший поєдинок Хижняка на Олімпіаді. Проходить адаптація, він розгойдується. Все чудово.
Тепер у нас є перемога в особі Олександра, і ми всі сподіваємося, що він і далі в такому ж дусі буде продовжувати виступати на Олімпіаді. Чудовий поєдинок, все круто", - відзначив Усик.
В 1/4 фіналу Олімпіади Хижняк зустрінеться із 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 06:18 ранку за київським часом.