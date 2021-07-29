Токіо-2020. Усі переможці шостого змагального дня - 29 липня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився п'ятий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 17 комплектів медалей.

Бронзову нагороду для нашої країни приніс плавець Михайло Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем. Швидшим за нашого спортсмена виявилися Роберт Фінке з США та Грігоріо Палтріньєрі з Італії, які здобули золото та срібло відповідно. У змаганнях з плавання було розіграно ще 4 комплекти нагород. У дисципліні на 200 метрів брасом перемогу здобув Зак Стаблеті-Кук з Австрілії, другим став Арно Каммінг з Нідерландів, трійку замкнув фін Матті Маттссон. Американець Калеб Дрессел здобув золото у змаганнях на 100 метрів вільним стилем. Срібло завоював Кайл Челмерс з Австрілаї, трійку замкнув представник ОКР Клімент Колесніков. У запливі на 200 метрів батерфляєм серед жінок першою стала китаянка Чжан Юйфей, яка випередила двох спортсменок з США - Реган Сміт та Хейлі Флікінджер, які здобули срібло та бронзу відповідно. Також китайська збірна тріумфувала у жіночій естафеті на 200 метрів вільним стилем. Срібну нагороду завоювали представниці США, трійку замкнули австралійки.

У стендовій стрільбі серед чоловіків у дисципліні трап перемогу здобув чех Їржі Ліптак, перевершивши у фіналі свого співвітчизника Давида Костелецького та британця Метью Ковард-Голлі. Серед жінок найкращою стала Зузана Штефечекова зі Словаччини. Срібло завоювала американка Кейл Браунінг, трійку замкнула Алессандра Періллі з Сан-Марино.

Австралійка Джессіка Фокс принесла своїй збірній золото у веслувальному слаломі серед жінок на каное. Другою стала Меллорі Франклін з Великобританії, бронзу виборола німкеня Андреа Герцог.

Відразу 4 комплекти нагород розігрувалося у академічному веслуванні. У чоловічій двійці тріумфувала збірна Хорватії, другими стали спортсмени з Румунії, трійку замкнули данці. У жіночих змаганнях у цій дисципліні перемогу здобули новозеландки, представники ОКР завоювали срібло, трійку замкнули канадці. У легких парних двійках серед жінок першими стали італійські спортсменки, які були швидшими за Францію та Нідерланди, що посіли друге та третє місце відповідно. У чоловічих парних двійках також тріумфували ірландці. Срібло здобули представники Німеччини, а бронзу завоювали італійці.

Два комплекти нагород розігрувалися у дзюдо. У жіночих змаганнях до 78 кг золото здобула японка Шорі Хамада, у фіналі вона перемогла Мадлен Малонгу з Франції. Бронзові нагороди вибороли Анна-Марія Вагнер та Майра Агіяр з Німеччини та Бразилії відповідно. Аарон Вольф з Японії став найкращим серед чоловіків у ваговій категорії до 100 кг. У фіналі Вольф поборов корейця Чхо Гухама. Треті місця здобули Ніяз Ільясов, який представляє ОКР та Жорже Фонсека з Португалії.

У командних змаганнях з жіночої рапіри перемогу здобули представниці ОКР, які у фіналі переграли збірну Франції. Італійки здобули бронзу, перемігши суперниць з США.

Також визначилася олімпійська чемпіонка серед жінок у настільному тенісі. Одиночний розряд перемогла китаянка Чень Мен. У фіналі вона виявилася сильнішою за співвітчизницю Сунь Їнша. Міма Іто з Японії виграла у індонезійки Юй Мен'юй матч за третє місце.

Завершилися і змагання з індивідуального багатоборства у спортивній гімнастиці серед жінок. Золото завоювала Суніса Лі з США, Ребека Андраде з Бразилії здобула срібло, трійку на п'єдесталі пошани замкнула Ангеліна Мельникова, яка представляє ОКР.