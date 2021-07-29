 Токіо-2020. Усі переможці шостого змагального дня - 29 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Бронза Романчука, програш Світоліної та інші підсумки змагального дня - 29 липня
Сьогодні 15:02 1746
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 30 липня
Сьогодні 18:00 232
Токіо-2020. Усі переможці шостого змагального дня - 29 липня
Сьогодні 17:00 272
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 16:53 11066 10
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 29 липня
Сьогодні 16:19 6452
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 липня
Сьогодні 16:00 1091
Світоліна програла у півфіналі Олімпійських ігор
Сьогодні 14:48 1588 3
Токіо-2020. Світоліна - Вондроушова 3:6. 1:6. Як це було
Сьогодні 14:45 19238 3
Зевіна не подолала кваліфікацію на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:38 590
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 13:26 59959 3
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю Андрій Дунець
Вчора 15:18 2837 1
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити Андрій Твердохліб
Вчора 14:17 1585
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу Valeriy Ruchka
Вчора 11:18 4414 3
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер Андрій Твердохліб
Вчора 10:32 1637
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс Андрій Твердохліб
Вчора 10:18 15581
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню Андрій Твердохліб
Вчора 08:36 783
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною Андрій Твердохліб
Вчора 07:23 2782
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
27.07.2021 22:42 15405
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано Valeriy Ruchka
27.07.2021 22:27 1176 4
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади Valeriy Ruchka
27.07.2021 20:21 1931
Прямі трансляції
Навколо спорту

Токіо-2020. Усі переможці шостого змагального дня - 29 липня

Сьогодні 17:00 272 0
Токіо-2020. Усі переможці шостого змагального дня - 29 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився п'ятий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 17 комплектів медалей.

Бронзову нагороду для нашої країни приніс плавець Михайло Романчук у запливі на 800 метрів вільним стилем. Швидшим за нашого спортсмена виявилися Роберт Фінке з США та Грігоріо Палтріньєрі з Італії, які здобули золото та срібло відповідно. У змаганнях з плавання було розіграно ще 4 комплекти нагород. У дисципліні на 200 метрів брасом перемогу здобув Зак Стаблеті-Кук з Австрілії, другим став Арно Каммінг з Нідерландів, трійку замкнув фін Матті Маттссон. Американець Калеб Дрессел здобув золото у змаганнях на 100 метрів вільним стилем. Срібло завоював Кайл Челмерс з Австрілаї, трійку замкнув представник ОКР Клімент Колесніков. У запливі на 200 метрів батерфляєм серед жінок першою стала китаянка Чжан Юйфей, яка випередила двох спортсменок з США - Реган Сміт та Хейлі Флікінджер, які здобули срібло та бронзу відповідно. Також китайська збірна тріумфувала у жіночій естафеті на 200 метрів вільним стилем. Срібну нагороду завоювали представниці США, трійку замкнули австралійки.

У стендовій стрільбі серед чоловіків у дисципліні трап перемогу здобув чех Їржі Ліптак, перевершивши у фіналі свого співвітчизника Давида Костелецького та британця Метью Ковард-Голлі. Серед жінок найкращою стала Зузана Штефечекова зі Словаччини. Срібло завоювала американка Кейл Браунінг, трійку замкнула Алессандра Періллі з Сан-Марино.

Австралійка Джессіка Фокс принесла своїй збірній золото у веслувальному слаломі серед жінок на каное. Другою стала Меллорі Франклін з Великобританії, бронзу виборола німкеня Андреа Герцог.

Відразу 4 комплекти нагород розігрувалося у академічному веслуванні. У чоловічій двійці тріумфувала збірна Хорватії, другими стали спортсмени з Румунії, трійку замкнули данці. У жіночих змаганнях у цій дисципліні перемогу здобули новозеландки,  представники ОКР завоювали срібло, трійку замкнули канадці. У легких парних двійках серед жінок першими стали італійські спортсменки, які були швидшими за Францію та Нідерланди, що посіли друге та третє місце відповідно. У чоловічих парних двійках також тріумфували ірландці. Срібло здобули представники Німеччини, а бронзу завоювали італійці.

Два комплекти нагород розігрувалися у дзюдо. У жіночих змаганнях до 78 кг золото здобула японка Шорі Хамада, у фіналі вона перемогла Мадлен Малонгу з Франції. Бронзові нагороди вибороли Анна-Марія Вагнер та Майра Агіяр з Німеччини та Бразилії відповідно. Аарон Вольф з Японії став найкращим серед чоловіків у ваговій категорії до 100 кг. У фіналі Вольф поборов корейця Чхо Гухама. Треті місця здобули Ніяз Ільясов, який представляє ОКР та Жорже Фонсека з Португалії.

У командних змаганнях з жіночої рапіри перемогу здобули представниці ОКР, які у фіналі переграли збірну Франції. Італійки здобули бронзу, перемігши суперниць з США.

Також визначилася олімпійська чемпіонка серед жінок у настільному тенісі. Одиночний розряд перемогла китаянка Чень Мен. У фіналі вона виявилася сильнішою за співвітчизницю Сунь Їнша. Міма Іто з Японії виграла у індонезійки Юй Мен'юй матч за третє місце.

Завершилися і змагання з індивідуального багатоборства у спортивній гімнастиці серед жінок. Золото завоювала Суніса Лі з США, Ребека Андраде з Бразилії здобула срібло, трійку на п'єдесталі пошани замкнула Ангеліна Мельникова, яка представляє ОКР.

Коментарі ()