Російський тенісист вимагав вигнати з Олімпіади журналіста

Причиною є питання про допінг

Російський тенісист Данило Медведєв вимагав вигнати з Олімпійських ігор чилійського журналіста, який на післяматчевій пресконференції задав йому питання про ставлення до допінгу в російському спорті.

Про це повідомляє The Guardian.

Журналіст запитав, чи є клеймо шахраїв на російських спортсменів, і як до цього ставиться особисто тенісист. Медведєв на це відповів, що журналісту повинно бути соромно за своє питання, і що йому більше не варто працювати на Олімпіаді.

У Міжнародній федерації тенісу вже прокоментували слова Медведєва, заявивши, що не мають можливості позбавити співробітника ЗМІ акредитації та відсторонити його від освітлення ігор.

Данило Медведєв є на цей час другою ракеткою світу. Напередодні на олімпійському турнірі в Токіо він обіграв італійця Фабіо Фоньїні і вийшов до чвертьфіналу.