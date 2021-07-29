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Навколо спорту

Російський тенісист вимагав вигнати з Олімпіади журналіста

Сьогодні 11:39 294 0
Причиною є питання про допінг
Російський тенісист вимагав вигнати з Олімпіади журналіста
#Медведєв

Джерело - svoboda.org.

Російський тенісист Данило Медведєв вимагав вигнати з Олімпійських ігор чилійського журналіста, який на післяматчевій пресконференції задав йому питання про ставлення до допінгу в російському спорті.

Про це повідомляє The Guardian.

Журналіст запитав, чи є клеймо шахраїв на російських спортсменів, і як до цього ставиться особисто тенісист. Медведєв на це відповів, що журналісту повинно бути соромно за своє питання, і що йому більше не варто працювати на Олімпіаді. 

У Міжнародній федерації тенісу вже прокоментували слова Медведєва, заявивши, що не мають можливості позбавити співробітника ЗМІ акредитації та відсторонити його від освітлення ігор.

Данило Медведєв є на цей час другою ракеткою світу. Напередодні на олімпійському турнірі в Токіо він обіграв італійця Фабіо Фоньїні і вийшов до чвертьфіналу.

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