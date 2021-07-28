Матч Світоліної перенесли через спеку

У четвер, 29 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє поєдинок 1/2 фіналу Олімпійських ігор в Токіо проти чешки Маркети Вондроушової.

Про це повідомляє BTU.

Матч відбудеться на Центральному корті Олімпіади третім запуском. Початок ігрового дня о 15.00 за місцевим часом (09:00 за Києвом).

"Згідно із сьогоднішньою заявою Міжнародної тенісної федерації (ITF), з четверга матчі в Токіо розпочинатимуться о 15:00 за місцевим часом (раніше старт ігрового дня був об 11:00) у зв'язку зі спекотною погодою. Це рішення прийняли після спілкування з МОК, організаторами Ігор, олімпійською віщальною службою, а також гравцями, суддями, медичними експертами та іншими зацікавленими сторонами", - йдеться у повідомленні.