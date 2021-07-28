Токіо-2020. Усі переможці п'ятого змагального дня - 28 липня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився п'ятий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 23 комплекти медалей.

Відразу 6 комплектів нагород розігрувалося у академічному веслуванні. У парній двійці тріумфувала збірна Румунії, другими стали спортсмени з Нової Зеландії, трійку замкнули нідерландці. У чоловічих змаганнях у цій дисципліні перемогу здобули французи, спортсмени з Нідерландів завоювали срібло, трійку замкнули китайці. У четвірках серед жінок першими стали австралійські спортсменки, які були швидшими за Нідерланди та Ірландію, що посіли друге та третє місце відповідно. У чоловічих четвірках також тріумфувала збірна Австралії. Срібло здобули румуни, а бронзу завоювали італійці. Ще два комплекти медалі розігралося в парних четвірках. Серед чоловіків найкращими виявилися нідерландці, Срібло в британців, а бронзу здобули австралійські веслувальники. Збірна Китаю виявилася найкращою серед жінок, обійшовши Польщу та Австралію, які здобули срібло та бронзу.

Також китайська збірна завоювала золоту нагороду в стрибках у воду у синхронному стрибку з 3-метрового трампліна. Другими виявилися спортсмени з США, замкнули трійку німці.

У індивідуальній гонці у велошосе серед жінок перемогу здобула нідерландка Аннемік ван Влетен, її співвітчизниця Анна ван дер Брегген завоювала бронзу. Друге місце посіла швейцарка Марлен Ройссер. У чоловічих змаганнях перше місце посів словенець Прімож Роглич. Другим став спортсмен з Нідерландів Том Дюмолен. Трійку замкнув Ран Денніс з Австралії.

У плаванні розігрувалося відразу 5 комплекти медалей. У чоловічій естафеті 4х200 вільним стилем першими стали спортсмени з Великобританії. Друге місце посіли представники ОКР, бронзову нагороду здобули австралійці. У індивідуальних змаганнях на 200 метрів батерфляєм першим став Криштоф Мілак з Угорщини, срібло завоював японець Томора Хонда, трійку замкнув Федеріко Бурдіссо з Італії. У жіночих змаганнях сьогодні визначилися медалісти в трьох дисциплінах. У змаганнях на 200 метрів вільним стилем першою стала австралійка Аріарн Тітмус, другою фінішувала Сіобхан Хогі з Гонконгу, бронза у пасиві Пенні Олексіак з Канади. Юї Охасі з Японії перемогла в комплексі на 200 метрів. Друге та третє місце здобули представники США Алекс Волш та Кейт Дугласс відповідно. У змаганнях на 1500 метрів вільним стилем американки були найсильнішими і посіли перші два місця. Золото у Кейті Ледекі, срібло на рахунку Еріки Салліван. Бронзову нагороду виборола Сара Колер з Німеччини.

У чоловічому фіналі з регбі-7 золото здобули спортсмени з Фіджі, які у фіналі обіграли суперників з Нової Зеландії. Збірна Аргентини перемогла у поєдинку за третє місце команду Великобританії.

Два комплекти нагород розігрувалися у дзюдо. У жіночих змаганнях до 70 кг золото здобула японка Тідзуру Арай, у фіналі вона перемогла Міхаелу Поллерс з Австрії. Бронзові нагороди вибороли Мадіна Таймазова та Санне ван Дейке з ОКР та Нідерландів відповідно. Лаша Бекаурі з Грузії став найкращим серед чоловіків у ваговій категорії до 90 кг. У фіналі Бекаурі поборов німця Едуарда Тріппеля. Треті місця здобули Крістіан Тот з Угорщини та Давлат Бобонов з Узбекистану.

У дисципліні індивідуальної виїздки серед жінок у кінному спорту перемогу здобула з Джессіка фон Бредов-Верндл Німеччини. Срібло також пішло до скарбнички німецької збірної, його завоювала Ізабель Верт. Трійку замкнула британська спортсменка Шарлотт Дюжарден.

У командних змаганнях з чоловічої шаблі перемогу здобула збірна Південної Кореї, яка у фіналі переграла Італію. Бронзу до свого пасиву записали представники Угорщини.

Завершилися і змагання з індивідуального багатоборства у спортивній гімнастиці. Золото завоював Дайкі Гашимото з Японії, Сяо Жотен з Китаю здобув срібло, трійку на п'єдесталі пошани замкнув Нікіта Нагорний з ОКР.

Ши Чжиюн з Китаю виграв золоту нагороду у важкій атлетиці у ваговій категорії до 73 кг. Друге місце завоював венесуелець Хуліо Рубен Майора, бронзу виборов індонезієць Рахмат Абдулла.

Також відбулися фінали у баскетболі 3х3. Збірна Латвії стала найкращою серед чоловіків, перемігши команду ОКР. Бронзу здобули серби, які у матчі за третє місце виявилися сильнішими за збірну Бельгії. У жіночому турнірі золоту нагороду завоювали представниці США, які перемогли ОКР у фінальному матчі. Збірна Китаю виборола бронзу в матчі з Францією.