Історичний тріумф Світоліної та інші підсумки змагального дня - 28 липня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 липня, відбувся п'ятий змагальний на Олімпійських іграх у Токіо. Представники збірної України боролися за медалі у 2 видах спорту, проте призові місця здобути не вдалося.

Історичний результат здобула Еліна Світоліна, адже після перемоги над Камілою Джорджі з Італії Світоліна стала першою українкою, яка вийшла до півфіналу Олімпійських ігор в одиночному розряді.

За крок до півфіналу залишилися сестри Людмила та Надія Кіченок, які поступилися у чвертьфіналі парних змагань представницям ОКР Вероніці Кудерметовій та Єлєні Весніній.

Олексій Губнін програв у першому ж раунді індивідуальних змагань у стрільбі з лука. Українець програв матч 1/32 фіналу представникові Індії Тарундипу Раї.

Українські майстри академічного веслування Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не змогли пробитися до фіналу A у парних двійках. У другому півфінальному заїзді українські веслувальники фінішували четвертими

А от представниця збірної України у веслувальному слаломі серед жінок на каное Вікторія Ус змогла пробитися до півфіналу змагань з результатом 119,05.

Досить скандально покинув турнір наш дзюдоїст у вазі до 90 кг Кеджау Ньбячалі. Українець отримав від рефері червону картку за недозволений прийом і завершив виступи на Олімпійських іграх на стадії 1/8.

Анастасія Павлова зазнала поразки в 1/32 фіналу Олійських ігор у стрільбі з лука, поступившись американці Дженніфер Мучіно-Фернандес.

Інша представниця України в цьому виді спорту Вероніка Марченко змогла подолати 1/32 фіналу, перемігши чинну чемпіонку світу Ле Цзеін, проте вилетіла на стадії 1/16 від віцечемпіонки світу, кореянки Кан Чхе-йон.

На медаль у фіналі індивідуального багатоборства у спортивній гімнастиці претендувало відразу два українці, проте Ілля Ковтун зміг посісти лише 11 місце, а Петро Пахнюк завершив свої виступи на Олімпіаді на 19-й позиції.