Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 липня

Джерело - Чемпіон.
29 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 12 представників України.
Академічне веслування
02:50 - двійки парні, чоловіки, фінал B: Ігор Хмара, Станіслав Ковальов
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Кульова стрільба
03:00 - одиночний розряд, спортивний пістолет, 25 м, жінки, кваліфікація: Олена Костевич
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Плавання
04:30 - особисті змагання, 800 м вільним стилем, чоловіки, фінал: Михайло Романчук, Сергій Фролов
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Бокс
05:00 - середня вага(до 75 кг), чоловіки, 1/8 фіналу: Олександр Хижняк
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Дзюдо
не раніше 05:30 - особисті змагання, жінки до 78 кг, 1/16 фіналу: Анастасія Турчин
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Бокс
06:36 - суперважка вага(понад 91 кг), чоловіки, 1/8 фіналу: Цотне Рогава
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Веслування на каное
08:00 - слалом, жінки, півфінал: Вікторія Ус
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Теніс
не раніше 08:00 - одиночний разряд, центральний корт, матч 3, жінки, півфінал: Еліна Світоліна
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Плавання
13:49 - особисті змагання, 100 м батерфляєм, чоловіки, попередні запливи: Ігор Трояновський
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Плавання
14:13 - особисті змагання, 200 м на спині, жінки, попередні запливи: Дарина Зевіна