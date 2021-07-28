Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 липня

29 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 12 представників України.

Дзюдо

не раніше 05:30 - особисті змагання, жінки до 78 кг, 1/16 фіналу: Анастасія Турчин

-------------------------------------- Бокс 06:36 - суперважка вага(понад 91 кг), чоловіки, 1/8 фіналу: Цотне Рогава

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Веслування на каное 08:00 - слалом, жінки, півфінал: Вікторія Ус