 Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 липня

Сьогодні 17:43 931 0
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 29 липня
Фото: Getty Images
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

29 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 12 представників України.

Академічне веслування
02:50 - двійки парні, чоловіки, фінал B: Ігор Хмара, Станіслав Ковальов

--------------------------------------

Кульова стрільба
03:00 - одиночний розряд, спортивний пістолет, 25 м, жінки, кваліфікація: Олена Костевич
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Плавання

04:30 - особисті змагання, 800 м вільним стилем, чоловіки, фінал: Михайло Романчук, Сергій Фролов
-------------------------------------- 
Бокс
05:00 - середня вага(до 75 кг), чоловіки, 1/8 фіналу: Олександр Хижняк
--------------------------------------
Дзюдо
не раніше 05:30 - особисті змагання, жінки до 78 кг, 1/16 фіналу: Анастасія Турчин
--------------------------------------
Бокс
06:36 - суперважка вага(понад 91 кг), чоловіки, 1/8 фіналу: Цотне Рогава
--------------------------------------
Веслування на каное
08:00 - слалом, жінки, півфінал: Вікторія Ус
--------------------------------------
Теніс
не раніше 08:00 - одиночний разряд, центральний корт, матч 3, жінки, півфінал: Еліна Світоліна 
--------------------------------------

Плавання

13:49 - особисті змагання, 100 м батерфляєм, чоловіки, попередні запливи: Ігор Трояновський
--------------------------------------

Плавання

14:13 - особисті змагання, 200 м на спині, жінки, попередні запливи: Дарина Зевіна
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