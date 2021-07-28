Джерело - Чемпіон.

У Криму вболівальники не мають змоги дивитися інтернет-трансляції Олімпійських ігор у Токіо, які продовжуються в Токіо. Міжнародний Олімпійський комітет, який володіє правами на трансляції, ввімкнув геоблокування на інтернет трансляції. Це пов'язане з тим, що тимчасово окупований Крим, не визнаний світовою спільнотою російським.

"Усі трансляції, доступні тільки в інтернет-середовищі, які Перший канал отримує безпосередньо у офіційного мовника МОК - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токіо, заблоковані для трансляції в Криму на вимогу Міжнародного олімпійського комітету", - розповів генеральний директор федерального Першого каналу Константін Ернст в бесіді з ТАСС.

Таким чином, глядачі в Криму мають змогу дивитися лише телевізійні трансляції, які не охоплюють і половини подій у Токіо.