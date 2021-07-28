Джерело - Чемпіон.
Австралійська плавчиня Аріарне Тітмус виграла золото Олімпійських ігор в Токіо на дистанції 200 м вільним стилем.
Срібло завоювала представниця Гонконгу Сіобан Бернадетт Хогі. Бронза дісталася канадці Пенні Олексяк.
Олімпійські ігри. Плавання
Жінки. Вільний стиль. 200 м
28 липня, фінал
1. Аріарне Тітмус (Австралія) 1.53,50 (олімпійський рекорд).
2. Сіобан Бернадетт Хогі (Гонконг) 1.53,92.
3. Пенні Олексяк (Канада) 1.54,70.
26 липня Тітмус завоювала золото на дистанції 400 м вільним стилем.