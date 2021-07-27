 Два українці потрапили до фіналу на Олімпійських іграх | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Світоліна вийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор
Сьогодні 10:59 2508 2
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпійських ігор на 27 липня
Сьогодні 16:19 2433
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:08 34349
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 15:48 6655
Два українці потрапили до фіналу на Олімпійських іграх
Сьогодні 15:11 1504
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай
Сьогодні 14:18 9795
Селезньов підписав контракт з ФК Минай
Сьогодні 12:40 815 1
Білодід змінить вагову категорію
Сьогодні 11:13 1674
Українська веслувальниця стала восьмою на Олімпіаді
Сьогодні 10:51 605
Беломоіна посіла восьме місце на Олімпійських іграх
Сьогодні 10:25 604
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:48 304
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:42 317
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:18 9789
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:53 696
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:10 1427 3
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:16 661
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:33 27239 2
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:07 749
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:01 1706
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 18:16 704
Прямі трансляції
Навколо спорту

Два українці потрапили до фіналу на Олімпійських іграх

Сьогодні 15:11 1504 0
Обидва українці подолали кваліфікацію
Два українці потрапили до фіналу на Олімпійських іграх
#Романчук, #Фролов

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбулися кваліфікаційні запливи на 800 метрів вільним стилем у чоловіків.

Участь у цих запливах брали українці Михайло Романчук та Сергій Фролов. Обидва українці пливли у 4-му запливі. 

Романчук фінішував першим у запливі з результатом 7:41.28. Фролов став четвертим - 7:47.67. 5-ий заплив був дуже сильним, але все ж Романчук та Фролов змогли потрапити до вісімки найкращих та вийти до фіналу змагань. Михайло вийшов з першим результатом, Сергій - з сьомим. При цьому Романчук встановив олімпійський рекорд.

Фінал відбудеться 29 липня.

Раніше, Шевцов не подолав кваліфікацію на Олімпійських іграх на 100 метрів вільним стилем у чоловіків.

Коментарі ()