Два українці потрапили до фіналу на Олімпійських іграх

Обидва українці подолали кваліфікацію

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбулися кваліфікаційні запливи на 800 метрів вільним стилем у чоловіків.

Участь у цих запливах брали українці Михайло Романчук та Сергій Фролов. Обидва українці пливли у 4-му запливі.

Романчук фінішував першим у запливі з результатом 7:41.28. Фролов став четвертим - 7:47.67. 5-ий заплив був дуже сильним, але все ж Романчук та Фролов змогли потрапити до вісімки найкращих та вийти до фіналу змагань. Михайло вийшов з першим результатом, Сергій - з сьомим. При цьому Романчук встановив олімпійський рекорд.

Фінал відбудеться 29 липня.

Раніше, Шевцов не подолав кваліфікацію на Олімпійських іграх на 100 метрів вільним стилем у чоловіків.