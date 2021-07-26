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Конотоп стала п'ятою на Олімпійських іграх

Сьогодні 15:39 669 0
Українка набрала загальну вагу 206 кг за підсумками ривку та поштовху в вазі до 55 кг
Конотоп стала п'ятою на Олімпійських іграх

Джерело - Чемпіон.

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп посіла п'яте місце на Олімпійських іграх-2020 у ваговій категорії до 55 кг.

Конотоп в сумі показала результат 206 кг (94 у ривку та 112 у поштовху).

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Перемогу здобула філіпінка Хіділін Діас, яка оновила олімпійський рекорд у поштовху та за загальним результатом - 224 кг (97 у ривку та 127 у поштовху).

Срібло завоювала китаянка Ляо Цююнь - 223 (97 у ривку та 126 у поштовху). Замкнула трійку Зульфія Чиншанло з Казахстану - 213 кг (90 у ривку та 123 у поштовху).

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