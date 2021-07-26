У фіналі південнокорейці перемогли з сухим рахунком

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді в Токіо завершилися чоловічі змагання зі стрільби з лука.

Перемогу здобула Південна Корея в складі Кім Дже Дока, Кім У Джина і Про Джин Хека.

У фіналі південнокорейці перемогли представників Тайбея з сухим рахунком 6:0. У матчі за третє місце Японія перемогла Нідерланди - 5:4.

Українці в змаганнях участі не брали.

Вчора жіноча збірна Південної Кореї зі стрільби з лука також здобула золоті нагороди Олімпіади у фіналі перемігши ОКР з рахунком 6:0.

Нагадаємо, Кононенко не фінішувала у груповій гонці на Олімпіаді.