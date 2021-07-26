Джерело - Чемпіон.
На Олімпіаді в Токіо завершилися чоловічі змагання зі стрільби з лука.
Перемогу здобула Південна Корея в складі Кім Дже Дока, Кім У Джина і Про Джин Хека.
У фіналі південнокорейці перемогли представників Тайбея з сухим рахунком 6:0. У матчі за третє місце Японія перемогла Нідерланди - 5:4.
Українці в змаганнях участі не брали.
Вчора жіноча збірна Південної Кореї зі стрільби з лука також здобула золоті нагороди Олімпіади у фіналі перемігши ОКР з рахунком 6:0.
Нагадаємо, Кононенко не фінішувала у груповій гонці на Олімпіаді.