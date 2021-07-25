 Друга медаль для України та інші підсумки змагального дня - 25 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Друга медаль для України та інші підсумки змагального дня - 25 липня

Сьогодні 18:26 319 0
Друга медаль для України та інші підсумки змагального дня - 25 липня

Джерело - Чемпіон.

У другий змагальний день, 25 липня, на Олімпійських іграх було розіграно 18 комплектів нагород. Українці боролися за медалі в 5 видах спорту (6 дисциплін). І незважаючи на бронзову нагороду шпажиста Ігоря Рейзліна, наші сподівання були більшими.

Тож бронзову медаль, другу на Іграх, приніс українській команді 37-річний представник Закарпаття Ігор Рейзлін, який єдиним із трьох наших учасників зумів дістатися півфіналу, де поступився французу Ромену Канноне. У сутичці за третє місце Рейзлін впевнено переміг італійця та Андреа Сантарреллі - 15:12.

Зуміли пробитися в півфінал за квотою шляху B представники академічного веслування (двійки парні легкі) - Ігор Хмара та Станіслав Ковальов.

Людмила та Надія Кіченок завдяки фантастичному камбеку в матчі з індийками Саня Мірза / Анкіта Райна (0:6, 7:6, 10:8) пробилися в 1/8 фінал в парному розряді тенісисток. Еліна Світоліна, звично не без проблем, перемогла німкеню Лауру Зігемунд (6:3, 5:7, 6:4).

Легендарна майстерка стрільби з пістолету Олена Костевич, пробившись до фіналу у стрільбі з 10-метрової відстані з пневматичного пістолету, посіла 4 місце.

Завершили свої виступи ще на стадії 1/8 фіналу українські лучниці Лідія Січеннікова, Вероніка Марченко та Анастасія Павлова, поступившись команді ОКР - 2:6.

Дзюдоїст Георгій Зантарая в 1/8 фіналу категорії до 66 кг програв словенцю Адріану Гомбоку.

Діана Варінська не змогла подолати кваліфікацію  в жоден із 5 фіналів. Українка завершила змагання із сумою 49.565: опорний стрибок – 12.633, бруси – 11.633, колода – 12.566, вільні вправи – 12.733.

Не пробилася в півфінал і наша Дарина Зевіна в плаванні на 100 м на спині.

Українськи стрілки з пневматичної гвинтівки на 10 м Олег Царьков і Сергій Куліш не пробилися до фіналу змагань.

З поразок розпочали свої змагання в груповій стадії бадмінтоністи Марія Улітіна та Артем Почтарьов. Улітина розгромно програла американці Чжан (21:12, 21:7), а Почтарьов без шансів - малайзійцю Зії Дзя Лі (21:5, 21:11).

Вікторія Ус посіла лише 16 місце в другому заїзді слаломісток на каное та фактично втратила шанси на продовження боротьби.

Наша шосейниця Валерія Кононенко не змогла фінішувати в груповій гонці на 137 км.

Покидає Олімпійський турнір у наш боксер Ярослав Харциз. В 1/32 фіналу у ваговій категорії до 63 кг українець програв азербайджанцю Джавіду Чалабієву (5:0).

29-річна киянка Маргарита Песоцька в запеклій боротьбі програла індійці Батрі - 4:3 і покинула турнір з настільного тенісу на стадії 1/16 фіналу.

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