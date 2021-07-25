 Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 26 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 26 липня

Сьогодні 21:00 55 0
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 26 липня
#Олімпійські ігри-2020

Джерело - Чемпіон.

26 липня відбудеться третій день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 21 комплект медалей.

  Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 3-го дня Олімпіади-2020:

0:30 - 3:00. Триатлон. чоловіки

1:00 - 10:40. Серфінг. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

3:00 - 11:15. Стендова стрільба. Скит - чоловіки, жінки

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 13:30. Регбі-7. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Груповий етап

3:00 - 7:55. Скейтбординг. Жінки, вулиця

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 15:30. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 14:00. Софтбол. Відбірковий етап

4:15 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:30 - 6:40. Плавання. Чоловіки - 100 м брас, 4х100 в/с. Жінки - 100 м батт, 400 м в/с

5:00 - 15:00. Бокс. Чоловіки(52кг, 75кг). Жінки(57кг). Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки

7:45 - 11:25. Стрільба з лука. чоловічі збірні

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап

8:00 - 10:45. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, чоловіки

9:00 - 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. чоловіки

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 73 кг. Жінки - 57 кг

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча рапіра, інд. Жіноча шабля, індивідуальні змагання

13.00 - 16:00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 80 кг. Жінки - 67 кг

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Жінки - 55 кг

14:00 - 16:10. Настільний теніс. змішані пари

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