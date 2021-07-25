Українець програв з рахунком 10:15

Джерело - Чемпіон.

36-річний український фехтувальник Ігор Рейзлін у півфіналі Олімпіади в Токіо протистояв французу Ромену Канноне.

Поєдинок завершився перемогою француза - 15:10.

У фіналі Канноне зустрінеться з угорцем Гергелі Сіклоші, який раніше переміг італійця Андреа Сантареллі (15:10). Українець у матчі за бронзу буде протистояти італійцю Андреа Сантареллі. Орієнтовний початок поєдинку о 14:20.

Раніше Рейзлін в 1/8 фіналу переміг швейцарця Суї Гайнцера - 15:12. А у півфіналі змагань завдав поразки 18-річному Мохамеду Ельсаєду з Ізраїля - 15:13.