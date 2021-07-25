Матч тривав аж три години сім хвилин

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) на Олімпіаді в Токіо у матчі першого кола українка обіграла німкеню Лауру Зігемунд (№61 WTA).

Матч тривав аж три години сім хвилин. Світоліна виконала два ейси, допустила чоитри подвійні помилки та використала 7 з 14 бейк-пойнти.

У наступному колі Світоліна зіграє проти Ярослави Шведової (№454 WTA) або Айли Томлянович (№51 WTA).

Олімпійські ігри-2020

Жінки

25 липня, перше коло

Еліна Світоліна (Україна) - Лаура Зігемунд (Німеччина) 6:3, 5:7, 6:4

Раніше, Еліна Світоліна в парі з Даяною Ястремською програла в Токіо у парному розряді.