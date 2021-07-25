Джерело - Чемпіон.

Українські лучниці програли команді Олімпійського комітету Росії в 1/8 фіналу командних змагань стрільби з лука.

Лідія Січеннікова, Вероніка Марченко та Анастасія Павлова зуміли виграти лише один сет у своїх суперниць - 6:2.