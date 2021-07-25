Джерело - Чемпіон.
Українські лучниці програли команді Олімпійського комітету Росії в 1/8 фіналу командних змагань стрільби з лука.
Лідія Січеннікова, Вероніка Марченко та Анастасія Павлова зуміли виграти лише один сет у своїх суперниць - 6:2.
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Джерело - Чемпіон.
Українські лучниці програли команді Олімпійського комітету Росії в 1/8 фіналу командних змагань стрільби з лука.
Лідія Січеннікова, Вероніка Марченко та Анастасія Павлова зуміли виграти лише один сет у своїх суперниць - 6:2.