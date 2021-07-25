Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 липня

Джерело - Чемпіон.

25 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх буде розіграно 18 комплектів медалей у 10 видах програми. На старт вийдуть і 22 представники України.

Медальний залік Олімпійських ігор

Кульова стрільба

03:00 (фінал - 5:15) - пістолет, 10 м, жінки: Олена Костевич

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Спортивна гімнастика

04:00 - жінки, (кваліфікація): Діана Варінська

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Академічне веслування

04:00 - втішні раунди: Ігор Хмара, Стас Ковальов

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Стрільба з лука

04:39 - жінки (10:40 - фінал), команда: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова

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Дзюдо

05:00 - попередні раунди (фінали - 13:00): Георгій Зантарая

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Теніс

05:00 - парний розряд, перший раунд: Людмила і Надія Кіченок

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Фехтування

05:55 - шпага, чоловіки: Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар

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Велоспорт

07:00 - шосе, жінки: Валерія Кононенко

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Бокс

07:24 - 1/32 фіналу: Ярослав Харциз

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Веслування на байдарках

07:50 - попередні раунди: Вікторія Ус

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Теніс

Не раніше 08:00 - одиночний розряд, перший раунд: Еліна Світоліна

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Настільний теніс

09:30 - друге коло, жінки: Маргарита Песоцька

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Кінний спорт

11:00 - виїздка: Інна Логутенкова

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Бадмінтон

12:00 - груповий етап: Марія Улітіна, Артем Почтарьов

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Плавання

13:07 - попередні запливи, 100 м на спині: Дарина Зевіна

Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор