Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 липня

Джерело - Чемпіон.
25 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх буде розіграно 18 комплектів медалей у 10 видах програми. На старт вийдуть і 22 представники України.
Медальний залік Олімпійських ігор
Кульова стрільба
03:00 (фінал - 5:15) - пістолет, 10 м, жінки: Олена Костевич
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Спортивна гімнастика
04:00 - жінки, (кваліфікація): Діана Варінська
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Академічне веслування
04:00 - втішні раунди: Ігор Хмара, Стас Ковальов
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Стрільба з лука
04:39 - жінки (10:40 - фінал), команда: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова
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Дзюдо
05:00 - попередні раунди (фінали - 13:00): Георгій Зантарая
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Теніс
05:00 - парний розряд, перший раунд: Людмила і Надія Кіченок
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Фехтування
05:55 - шпага, чоловіки: Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар
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Велоспорт
07:00 - шосе, жінки: Валерія Кононенко
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Бокс
07:24 - 1/32 фіналу: Ярослав Харциз
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Веслування на байдарках
07:50 - попередні раунди: Вікторія Ус
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Теніс
Не раніше 08:00 - одиночний розряд, перший раунд: Еліна Світоліна
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Настільний теніс
09:30 - друге коло, жінки: Маргарита Песоцька
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Кінний спорт
11:00 - виїздка: Інна Логутенкова
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Бадмінтон
12:00 - груповий етап: Марія Улітіна, Артем Почтарьов
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Плавання
13:07 - попередні запливи, 100 м на спині: Дарина Зевіна