Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 25 липня

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25 липня відбудеться другий день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 18 комплектів медалей.

Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі

Розклад 2-го дня Олімпіади-2020:

1:00 - 10:20. Серфінг. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловіча гвинтівка, 10 м. Жіночий пістолет, 10 м

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

3:00 - 7:20. Академічне веслування. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап

3:00 - 15:45. Волейбол. Жінки. Груповий етап

3:00 - 7:55. Скейтбординг. Чоловіки, вулиця

3:00 - 15:30. Гандбол. Жінки. Груповий етап

3:30 - 16:45. Хокей на траві. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:00 - 16:00. Настільний теніс. Чолвіки. Жінки. Змішані команди. Відбірковий етап

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 13:50 Водне поло. Чоловіки. Груповий етап

4:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди. Груповий етап

4:00 - 14:00. Софтбол. Відбірковий етап

4:00 - 14:20. Спортивна гімнастика. Жінки. Кваліфікація

4:15 - 16:50. Баскетбол 3х3. Чоловіки. Жінки. Груповий етап

4:30 - 6:20. Плавання.

Чоловіки:

400 м, комплекс

1. Чейз Каліш (США)

2. Джей Лізерленд (США)

3. Брендон Сміт (Австралія)

400 м, вільний стиль

1. Ахмед Хафнауі (Туніс)

2. Джек Маклафлін (Австралія)

3. Кіран Сміт (США)

Жінки:

400 м, комплекс

1. Юї Охасі (Японія)

2. Емма Веянт (США)

3. Хейлі Флікінджер (США)

Естафета 4x100 м, вільний стиль

1. Австралія

2. Канада

3. США

5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Індивідуальні змагання та парні. Перший раунд

5:00 - 15:00. Бокс. Чоловіки(57-63кг, 75-81кг). Жінки(48-51кг). Відбірковий етап

6:05 - 12.00. Вітрильний спорт. Чоловіки. Жінки

7:00 - 10:00. Гребля на байдарках і каное. З-1 слалом, чоловіки. К-1 слалом, жінки

7:00 - 11:35. Велоспорт, шосе. жінки

7:45 - 11:25. Стрільба з лука. Жіночі збірні

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, жінки

9:50 - 12:00. Важка атлетика. Чоловіки - 61 кг

10:30 - 16:15. Футбол. Чоловіки. Груповий етап

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 66 кг. Жінки - 52 кг

11:00. Кінний спорт. Кваліфікація

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шпага, інд. Жіноча рапіра, індивідуальні змагання

13.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 68 кг. Жінки - 57 кг

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 67 кг