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Білодід: Віддала сьогодні всі сили

Сьогодні 15:39 141 0
Дар'я Білодід прокоментувала бронзу Олімпіади
Білодід: Віддала сьогодні всі сили
#Білодід

Джерело - noc-ukr.org.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід віддала всі сої сили у боротьбі за бронзу Олімпіаді в Токіо.

Про це розповіла сам дзюдоїстка.

"Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на "голден скор", це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла перед цим, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала й підтримку наших на арені.

Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в Олімпійському селищі поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно" - розповіла Білодід.

Дар’я додала, що два роки тому вигравала тут, в Японії, чемпіонат світу, але "чемпіонат світу та Олімпійські ігри - це різний досвід".

Нагадаємо, Білодід виборола першу в історії України медаль у жіночому дзюдо.

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