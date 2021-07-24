Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід віддала всі сої сили у боротьбі за бронзу Олімпіаді в Токіо.

Про це розповіла сам дзюдоїстка.

"Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на "голден скор", це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла перед цим, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала й підтримку наших на арені.

Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в Олімпійському селищі поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно" - розповіла Білодід.