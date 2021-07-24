Український дзюдоїст Артем Лесюк (до 60 кг) у втішному раунді допустив невимушену помилку.

Про це розповів сам дзюдоїст.

"Я сьогодні провів багато важких зустрічей, які виснажили і фізично, і морально. У втішному раунді припустився помилки, яку не мав допускати, через це засмутився дуже, адже татамі не вибачає нічого.

Буду ще більше тренуватися, щоб радувати своїх уболівальників. Мені дуже допомагала підтримка частини нашої команди на трибунах. Особливо представників Національного олімпійського комітету, які скандували моє ім’я. Я все чув і це дуже окриляло і надавало сил. Всім дякує за підтримку", - відзначив Лесюк.