Українська шпажистка Олена Кривицька пояснила поразку в 1/32 фіналу Олімпіади в Токіо.

Про це розповіла сам спортсменка.

"Не впоралась з емоціями, в принципі, все. Суперниця середнього рівня, непогана. Але сьогодні я слабшою виявилася. Тиск від очікування Ігор не можу сказати, що якось впливав чи заважав роботі. Не можу сказати, що це вплинуло на мій сьогоднішній виступ. Звісно, хотілось якнайкраще, але не завжди виходить так, як ми розраховуємо.

З самого початку я надто багато хотіла бути обережною. І не встигала, коли суперниця виходила в атаку – це побачити. Виходить, що я ї підтискала без активних якихось дій, а вона просто виходить мене колола. І перші п’ять уколів залетіли просто, як в мішень.

Підготовка була хороша і я добре себе почувала фізично і коли фехтувала на тренуваннях з японськими спортсменами. Не знаю, що ще сказати. У Токіо я вже не фехтувала. У мене до старту було лише два дні, тому я була без спарингу", - розповіла Кривицька.