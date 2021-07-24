Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 24 липня

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24 липня відбудеться перший день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 11 комплектів медалей.
Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор: Фінали та медалі
Розклад 1-го дня Олімпіади-2020:
2:00 - 6:40. Академічне веслування. Чоловіки. Жінки. Попередні заїзди
2:30 - 10:30. Кульова стрільба.
Чоловічий пістолет, 10м:
Жіноча гвинтівка, 10 м:
3:00 - 16:00. Бадмінтон. Чоловіки. Жінки. Чоловіки пари. Жінки пари. Змішані команди
3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
3:00. 11:50. Кінний спорт. Кваліфікація
3:00 - 15:30. Гандбол. Чоловіки. Відбірковий раунд
3:00 - 16:30. Настільний теніс. Чолвіки. Жінки. Змішані команди. Відбірковий етап
3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Груповий етап.
3:30 - 16:45. Хокей. Чоловіки. Жінки. Груповий етап
3:30 - 11:25. Стрільба з лука.
Змішані команди:
1. Південна Корея
2. Нідерланди
3. Мексика
4:00 - 13:20. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Кваліфікація
4.00 - 16:40. Тхеквондо. Чоловіки - 58 кг. Жінки - 49 кг
4:00 - 14:00. Софтбол. Відбірковий етап
4:15 - 16:50. Баскетбол 3х3. Жінки, чоловіки. Груповий етап
5:00. Теніс. Чоловіки. Жінки. Парні змагання. Перший раунд
5:00 - 14:45. Бокс. Чоловіки. Жінки. Відбірковий етап
5:00 - 12:15. Велоспорт, шосе.
Чоловіки:
1. Річард Карапас(Еквадор) 6:05.26
2. Ваут ван Арт(Бельгія) 6:06.33
3. Тадей Погачар(Словенія) 6:06.33
7:50 - 10:00. Важка атлетика.
Жінки - 49 кг:
1. Хоу Чжихуей (Китай)
2. Мірабі Чану Сайхом (Індія)
3. Вінді Кантіка Айса (Індонезія)
8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Груповий етап
10:30 - 16:15. Футбол. Жінки. Груповий етап
11:00 - 13:50. Дзюдо. Чоловіки - 60 кг.
Жінки - 48 кг:
1. Дістрія Краснікі (Косово)
2. Тонакі Фуна Японія)
3. Дар'я Білодід (Україна)
12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіча шабля, індивідуальні змагання. Жіноча шпага, індивідуальні змагання
13:00 - 14:54. Плавання. Чоловіки. Жінки. Попередні запливи