У Токіо відбулася церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських Ігор

Джерело - Чемпіон.
23 липня в Токіо, столиці Японії, відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2020.
Яскравий захід відбувся на Національному стадіоні Токіо.
Україна на Олімпіаді представлять 157 спортсменів, які змагатимуться в 29 видах спорту.
Загалом в Іграх візьмуть участь 11 тисяч спортсменів, які розіграють 339 комплектів нагород.
Українськими прапороносцями під час параду спортсменів стали олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.