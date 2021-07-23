У Токіо відбулася церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських Ігор

Найближчі два тижні найкращі спортсмени світу змагатимуться за 339 комплектів нагород

Джерело - Чемпіон.

23 липня в Токіо, столиці Японії, відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2020.

Яскравий захід відбувся на Національному стадіоні Токіо.

Україна на Олімпіаді представлять 157 спортсменів, які змагатимуться в 29 видах спорту.

Загалом в Іграх візьмуть участь 11 тисяч спортсменів, які розіграють 339 комплектів нагород.

Українськими прапороносцями під час параду спортсменів стали олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.