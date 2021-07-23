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Українські лучники стартували на Олімпіаді-2020

Сьогодні 09:44 106 0
Лучники першими з українців стартували на Іграх в Токіо
Українські лучники стартували на Олімпіаді-2020
Фото - НОК України
#Україна, #Олімпіада

Джерело - noc-ukr.org.

У Токіо українські спортсмени розпочали свій виступ на Іграх XXXІІ Олімпіади.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України (НОК).

Першими серед вітчизняних олімпійців змагання розпочали представники стрільби з лука, які провели кваліфікаційні раунди серед чоловіків та жінок.

У столиці Японії наша збірна зі стрільби з лука представлена чотирма спортсменами. У складі української команди: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова та Олексій Гунбін.

"Було складно емоційно. Ми дуже довго чекали на Ігри і розраховували на більш високий результат звісно, але будемо налаштовуватися морально, щоб поборотися за нагороди", - прокоментувала свій виступ Лідія Січенікова, яка показала результат 623 очки.

Вероніка Марченко, яка виступила найкраще з українок та набрала суму 635 очок, наголосила, що дівчата розраховують на командний виступ.

"Сьогодні змогла реалізувати лише 50% своїх можливостей. Розпочала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло гору. Та ми не опускаємо руки й налаштовуємося на виступ в команді", - відзначила Марченко.

Ще одна українка Анастасії Павлова показала результат - 631.

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