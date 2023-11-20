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Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024

Матч відбудеться в понеділок, 20 листопада
Сьогодні 21:48 2694 0
Україна - Італія: онлайн-трансляція LIVE вирішального матчу кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в останньому матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє проти збірної Італії.

Матч відбудеться в межах 10-го туру групи C у понеділок, 20 листопада, на стадіоні БайАрена в Леверкузені (Німеччина). Початок - о 21:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO, а також на регіональних телеканалах Суспільного.

Плеєр із трансляцією

Також наш сайт вестиме текстову трансляцію матчу.

Матч першого кола між суперниками завершився перемогою італійців (2:1).

У турнірній таблиці підопічні Реброва мають рівну кількість очок зі "скуадрою адзуррою", але команда Спаллетті випереджає суперника за додатковими показниками. Відтак у очній зустрічі Україні потрібно буде обов'язково перемагати, щоб посісти 2-ге прохідне місце на Євро. Італію, відповідно, влаштує нічия.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 7 6 1 0 21-3 19
2  Італія 7 4 1 2 16-9 13
3  Україна  7 4 1 2 11-8 13
4  Північна Македонія 7 2 1 4 9-19 7
5  Мальта 8 0 0 7 2:20 0
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