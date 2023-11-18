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Амосов - Джексон: онлайн-трансляція - LIVE

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Амосов - Джексон: онлайн-трансляція - LIVE
#Bellator, #Ярослав Амосов

Джерело - Чемпіон.

Український боєць Ярослав Амосов (27-0) захищатиме чемпіонський титул Bellator у напівсередній вазі в бою з ямайцем Джейсоном Джексоном (15-4).

Поєдинок відбудеться 18 листопада в межах турніру Bellator 301 в Чикаго. Початок після 5:30 за київським часом.

Переглянути протистояння Амосова та Джексона можна ексклюзивно на MEGOGO безплатно в розділі Спорт, та на відповідному поп-ап каналі в розділі Безкоштовне ТБ. Також бій транслюватиметься на каналі MEGOGO Гонг.

Останнім суперником Джейсона був Дуглас Ліма, якого Джексон переміг одноголосним рішенням суддів. Саме бразильця раніше перемагав і сам Амосов в титульному бою.

Українець востаннє виходив в клітку 25 лютого, де надзвичайно впевнено вдруге переміг Логана Сторлі.

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