Амосов - Джексон: онлайн-трансляція - LIVE

Джерело - Чемпіон.

Український боєць Ярослав Амосов (27-0) захищатиме чемпіонський титул Bellator у напівсередній вазі в бою з ямайцем Джейсоном Джексоном (15-4).

Поєдинок відбудеться 18 листопада в межах турніру Bellator 301 в Чикаго. Початок після 5:30 за київським часом.

Переглянути протистояння Амосова та Джексона можна ексклюзивно на MEGOGO безплатно в розділі Спорт, та на відповідному поп-ап каналі в розділі Безкоштовне ТБ. Також бій транслюватиметься на каналі MEGOGO Гонг.

Останнім суперником Джейсона був Дуглас Ліма, якого Джексон переміг одноголосним рішенням суддів. Саме бразильця раніше перемагав і сам Амосов в титульному бою.

Українець востаннє виходив в клітку 25 лютого, де надзвичайно впевнено вдруге переміг Логана Сторлі.