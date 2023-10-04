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Антверпен - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться у середу, 4 жовтня
Сьогодні 19:34 1098 0
Антверпен - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів
#Антверпен, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з бельгійським Антверпеном у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Поєдинок відбудеться у середу, 4 жовтня, на стадіоні Босейлстадіон в Антверпені, Бельгії. Початок - о 19:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку на медіасервісі MEGOGO.

Плеєр із трансляцією

В іншому матчі групи зійдуться іспанська Барселона та португальський Порту.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 1 1 0 0 5-0 3
2  Порту 1 1 0 0 3-1 3
3  Шахтар 1 0 0 1 1-3 0
4  Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

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